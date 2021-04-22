Рай для відпочивальників і для відмивання грошей – така репутація скалалася в острівного Кіпру. Країну ще називають "офшорним раєм" на околиці Євросоюзу.

Де-юре, ця держава є найбільшим зовнішнім інвестором України. Але де-факто, здебільшого мовиться про неоподатковані гроші українських олігархів.

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Чому Кіпр популярний серед олігархів

Гроші, які там ховають, просто не хочуть декларувати. Це стається або через недовіру до власної країни, або тому що вони брудні – отримані в пластикових кейсах як хабарі, завдяки оборудкам на державних підприємствах. Або навіть від злочинної діяльності.

Секрет популярності Кіпру:

низькі податкові ставки;

легкість реєстрації компаній нерезидентами;

мінімум відкритої інформації.

Кіпр дозволяє приховувати справжнього власника. Не всі компанії, зареєстровані там, погані. Але з нашої практики – в кожного олігарха України є компанія на Кіпрі,

– розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Саме через офшори Кіпру, за версією СБУ, партнер Медведчука Тарас Козак фінансував терористичну діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Численні кіпрські "підставні" кампанії фігурують у деклараціях мало не кожного посадовця – від одного скандалу до іншого. На подружжя тих же одіозних Медведчуків записано кілька десятків офшорок, є такі й у п'ятого президента Порошенка. Знайшли кілька навіть у подружжя Зеленських.

Переоформити усе на тестя і перевести на нього ж оформлені офшори, одразу після підозри в схематозі – ось класика цього жанру на прикладі чинного нардепа Ярослава Дубневича.

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Є загальний тренд деофшоризації, – Кухта

Але зараз всі компанії, зареєстровані до 16 березня 2021 року, зобов'яжуть показати у реєстрі "Аріадна" справжніх власників – вже до кінця 2021 року. Для нових компаній правила ще суворіші – вони мають лише місяць.

Згодом база стане загальнодоступною і, цілком імовірно, об'єднаною з даними всіх країн ЄС.

Є загальний тренд деофшоризації, Кіпр просто рухається в ньому. Там розуміють, що офшорна модель, яку вони винайшли 50 років назад, працювала раніше, і всі були задоволені. Зараз вона вже не працює, на них будуть тиснути, тому треба від неї відмовлятись,

– пояснив колишній виконувач обов'язків міністра економічного розвитку Павло Кухта.

План боротьби з офшорами, або План дій по протидії розмиванню оподатковуваної бази і виведення прибутку з-під оподаткування представили у 2013 році. Вже у 2017 році до нього доєдналась і Україна.

У 2021 році представили і дворічний план боротьби з ухиленням від сплати податків через офшорні зони. Зокрема мовиться про суворий моніторинг і обмін інформацією з партнерами. Готують і зміни до Податкового кодексу.

"Не буду поки розкривати деталі. Але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був "дуже хитро зроблений", платили податки в нашій країні", – розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

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Не сплять і товстосуми з юридичними відділами. Вони вже подейкують і про внутрішні офшори на тимчасово окупованих територіях, і про корпоративні інвестиційні фонди. Останнє суттєво зменшує суму податків легально, і цим вже користуються.

За словами фахівців, всі райські офшорні острови не зникнуть однієї миті. Поподорожувати копійкою ще встигнуть на:

Британські Віргінські острови;

Сент-Кітс і Невіс;

Беліз;

ОАЕ;

і навіть у кілька європейських країн.

Юристи олігархів можуть грамотно реструктурувати бізнес, але інструменти, аби відстежити незаконні транзакції, теж удосконалюються.