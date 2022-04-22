В районе Александровки враг хочет выйти на рубежи Херсонской области, – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают ведение агрессии на Южнобужском направлении. Враг пытается отстоять занятые позиции и хочет выйти на рубежи Херсонской области.

Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины вечером 22 апреля.

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В Южнобужском направлении, в районе населенного пункта Александровка, враг осуществляет оборону занятых позиций. Проводит воздушную разведку,

– отмечают украинские военные.

Не исключается ведение штурмовых действий для выхода на административные границы Херсонской области.

Напомним, что в Генштабе не исключается вероятность использования Приднестровья в войне против Украины.

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