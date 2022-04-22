Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України ввечері 22 квітня.
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На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку,
– зазначають українські війсьові.
Не виключається ведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.
Нагадаємо, що в Генштабі не виключають ймовірність використання Придністров'я у війні проти України.
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