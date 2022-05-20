В районе Васильевки после длительной блокировки оккупанты наконец-то разрешили движение машин

Почти трое суток жители Запорожской области не могли уехать из временно оккупированной Васильевки. Очередь из около 1 000 автомобилей, образовавшаяся на блокпосте, двинулась с места только вечером 20 мая.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале мэр Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, российские кафиры разрешили жителям проехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

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100 автомобилей переткнули блокпост

Орлов отметил, что за трое суток ожидания на блокпосте собралось около тысячи единиц автотранспорта из разных населенных пунктов Запорожской области и других регионов Украины. К настоящему времени уже около 100 из них смогли покинуть место вынужденного ожидания и отправиться в пункт назначения.

, утром 20 мая городской голова Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов рассказал, что в районе Васильевки скопилось большое количество машин, ожидающих возможность проезда. По его данным, автомобили на Запорожье и обратном по состоянию на 9:20 все еще не пропускали.

В течение 20 мая российские кафиры также блокировали пункты пропуска в Орехове и Родах.

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Задержки на дорогах также прокомментировал глава ЗОВА Александр Старух . Он отметил, что в регионе сейчас множество блокпостов и на каждом из них, конечно, происходит задержка движения транспорта.

"Думаю, все привыкли, хотя это действительно создает неудобства", – отметил он.

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Старух рассказал, что между Запорожьем и Васильевкой есть линия столкновения с территорией, где фактически происходят боевые действия. И даже несмотря на риск машины между населенными пунктами курсируют каждый день. Люди ездят за лекарствами и продуктами, поэтому движение здесь не прекращается.

Он напомнил, что со стороны блокпостов кафиров в апреле движение останавливалось на целую неделю. Также нередко колонны автомобилей используются для того, чтобы российские войска смогли прикрыться гражданскими и опрокинуть военную технику для усложнения ситуации на местах.

Глава администрации призвал всех, кто выезжает из Васильевки брать с собой еду по крайней мере на неделю.

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