Об этом сообщила пресс-секретарь Байдена. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Как проходит лечение Байдена?

46-й президент США Джозеф Байден в понедельник завершил лечение и сейчас чувствует себя хорошо. Курс терапии длился несколько недель.

Пресс-секретарь не предоставила комментариев относительно прогнозов врачей и возможной необходимости проведения дополнительного курса лечения в будущем.

Байден лечит агрессивную форму рака