Об этом сообщила пресс-секретарь Байдена. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Hill.
Смотрите также Джо Байден впервые появился на публике с начала лечения рака, – The New York Post
Как проходит лечение Байдена?
46-й президент США Джозеф Байден в понедельник завершил лечение и сейчас чувствует себя хорошо. Курс терапии длился несколько недель.
Пресс-секретарь не предоставила комментариев относительно прогнозов врачей и возможной необходимости проведения дополнительного курса лечения в будущем.
Байден лечит агрессивную форму рака
Экс-президент США, которому 20 ноября исполнится 83 года, лечит агрессивную форму рака простаты, который уже дал метастазы в кости.
Несколько онкологов рассказали для NBC News, что, учитывая характер болезни и тот факт, что рак уже дал метастазы, вероятно, заболевание Байдена годами оставалось недиагностированным.