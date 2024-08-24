Может стать ночным ужасом для врага: что известно о новом гибридном оружии "Паляница"

В Украине появилось новое гибридное оружие - ракета-дрон "Паляница". Она уже успешно атакует вражеские объекты и наносит противнику ощутимые потери.

Гибридное оружие разрабатывали в условиях максимальной секретности. Что известно о характеристиках "Паляницы" и как может выглядеть ракета-дрон – передает 24 Канал.

К теме Россиянам будет сложно произнести, что прилетело, – Зеленский о новой ракете-дрон "Паляница"

Что известно о ракете-дроне "Паляница"

Выступая на Софийской площади, Владимир Зеленский сообщил, что на вооружении Сил обороны появилось новое гибридное оружие – ракета-дрон "Паляница". Ее уже также успешно применили, чтобы поразить вражеский объект.

Сегодня было впервые применено совершенно новое оружие – украинскую ракету-дрон "Паляница". Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Россиянам будет очень трудно, трудно даже произнести, что именно прилетело, трудно противостоять, но легко понять за что,

– сообщил Зеленский.

Интересно, что Александр Камышин в сети также подтвердил использование "Паляницы". Однако министр сообщил, что ракету-дрон использовали для поражения объектов на временно оккупированных территориях.

Ракета-дрон "Паляница" сегодня была впервые успешно применена, поразив военный объект врага на временно оккупированной территории,

– сообщил Камышин.

Сейчас характеристики "Паляницы" остаются неизвестными, однако Камышин отметил, что это новый класс оружия – rocket drones. Он лишь сообщил, что по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения – ракета и дрон.

Также в сети нет официальных изображений ракеты-дрона "Паляница". В то же время, "Милитарный" в январе 2024 года писал об испытаниях новых дронов. Тогда же были и опубликованы фотографии дрона с реактивной тягой.

Тогда волонтер и руководитель БФ "Батальон Волонтер" Максим Глушак в сети опубликовал кадры с дроном и сообщил, что успешно прошло тестирование "птичек" на реактивной тяге. С фото можно сделать лишь вывод, что конструкция беспилотника предусматривает обтекаемый корпус, напоминающий по форме ракету, а также загнутые крылья и шасси для взлета. Наличие воздухозаборников также наталкивает на мысль, что дрон может быть оснащен реактивной тягой.

Сложно сказать, какой именно тип дрона тогда опубликовали в сети, однако, вполне вероятно, что это могла быть "Паляница" или ее прототип, ведь по тактико-техническим характеристикам они похожи.

Дрон на реактивной тяге / Фото Максим Глушак

Портал Defence Express добавляет, что украинские специалисты выбрали оптимальный путь – сочетания эффективности и относительно небольшой стоимости изделия. Поэтому, "Паляница" является маневренным типом оружия и может стать проблемой для ПВО.

Видео тестирования дрона с реактивной тягой: смотрите видео

Зеленский во время выступления не стал раскрывать характеристики ракеты-дрона "Паляница". Он лишь добавил, что это гибридное оружие быстрее и мощнее дальнобойных украинских дронов.