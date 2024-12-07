По аэродинамике можно сказать, что это дозвуковая ракета с прямым крылом. Это 24 Канала отметил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Вероятные цели ракеты-дрона

Роман Свитан отметил, что система управления ракеты-дрона "Пекло" достаточно понятна. Она находится под прямым управлением. Есть система управления, связана с координатами, может быть связь со спутником.

Есть и прямое управление, если это дрон. Это, как минимум, уровень связи или прямого, или со спутниками типа Starlink. Такого типа канала уже достаточное количество. Какой канал был использован – это зависит от изобретательности наших специалистов. Ракета-дрон "Пекло" – это примерно брат-близнец "Паляницы",

– сказал он.

Ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России, до "Энгельса", аэродромов стратегической авиации, где Ту-95, Ту-160 базируются, ракеты Х-101, Х-555. Также она сможет долететь до некоторых позиций Северного Кавказа, до юго-востока страны-агрессора, Ростовской области, Краснодарского края. Кроме того, в Новороссийск, Туапсе, где расположены НПЗ, военные объекты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил 6 декабря передал украинским защитникам первую партию новейших ракет-дронов "Пекло". Известно, что уже есть 5 успешных применений этого новейшего вооружения.