За аеродинамікою можна сказати, що це дозвукова ракета з прямим крилом. Це 24 Каналу зауважив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

До теми Перша у своєму класі: що відомо про характеристики української ракети-дрона "Пекло"

Ймовірні цілі ракети-дрона

Роман Світан зазначив, що система управління ракети-дрона "Пекло" досить зрозуміла. Вона перебуває під прямим управлінням. Є система управління, пов'язана з координатами, може бути зв'язок із супутником.

Є й пряме управління, якщо це дрон. Це, як мінімум, рівень зв'язку або прямого, або з супутниками типу Starlink. Такого типу каналу вже достатня кількість. Який канал був використаний – це залежить від винахідливості наших спеціалістів. Ракета-дрон "Пекло" – це приблизно брат-близнюк "Паляниці",

– сказав він.

Ракета-дрон "Пекло" зможе діставати до Московської області та столиці Росії, до "Енгельса", аеродромів стратегічної авіації, де Ту-95, Ту-160 базуються, ракети Х-101, Х-555. Також вона зможе долетіти до деяких позицій Північного Кавказу, до південного сходу країни-агресорки, Ростовської області, Краснодарського краю. Крім того, до Новоросійська, Туапсе, де розташовані НПЗ, військові об'єкти.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у День Збройних Сил 6 грудня передав українським захисникам першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло". Відомо, що вже є 5 успішних застосувань цього новітнього озброєння.