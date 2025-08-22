Новая ракета украинского производства "Фламинго" предусмотрена для уничтожения крупных целей, ведь вес ее боеголовки составляет 1 тонну. Поскольку информации о ней обнародовано мало, эта разработка является секретной. Однако многие выводы о ней можно сделать, проанализировав ее внешний вид.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что вес крылатой ракеты "Фламинго" ориентировочно составляет 6 тонн.

Смотрите также Сначала была розового цвета: СМИ впервые показали кадры уникальной ракеты "Фламинго"

Что может стать первой целью "Фламинго"?

Дальность поражения этой ракеты, по словам Нарожного, составляет 3 тысячи километров, а это значит, что ориентировочно 80 – 90% всего ВПК России может оказаться под ударами "Фламинго". Военный эксперт подчеркнул, что она способна достать почти до всех военных целей страны-агрессора.

Сейчас Украина наносит удары по российскому военно-промышленному комплексу, но максимум, чем она может туда достать – это украинскими дронами, которые несут до 100 килограммов боеголовки, но обычно 40 – 50 килограммов. Таким образом нанести сокрушительный удар не удается, поэтому россияне потом могут оправиться и восстановить производство.

Пример этому – удар по "Уралвагонзаводу", где враг производит танки. Это огромная территория. Украина ударила по нескольким местам, но дроны не способны снести этот объект и остановить производство, а ракетой "Фламинго" достичь этого вполне реально.

По словам военного эксперта, стоимость этой ракеты относительно небольшая, по современным оценкам она довольно устаревшая. Ведь у нее большое количество острых углов, а это означает, что враг может ее увидеть на радарах с большого расстояния. Однако в российской ПВО есть дыры, поэтому эта ракета может долететь до цели.

Является ли Крымский мост для Украины сейчас стратегической целью? Очень сомневаюсь, потому что основная часть логистики на Юг Украины идет по железной дороге в Мелитополь. Первые удары этой ракетой будут нанесены по российскому ВПК для того, чтобы остановить производство дронов, артснарядов, авиабомб, самолетов,

– прогнозирует Нарожный.

Военный эксперт сравнил новую разработку с российскими ракетами Х-101 и "Калибр". По его словам, между ними есть определенные сходства, но есть и отличия. Х-101 – ракета воздушного пуска, а "Калибр" запускается с многих платформ, в основном с кораблей или подводных лодок. "Фламинго" очевидно будет запускаться с земли.

"Они очень близки, но дальность поражения "Калибра" – до 1000 километров, вес боеголовки 450 килограммов. Система навигации "Фламинго" будет защищена от систем РЭБ, а вот в ракетах Х-101 есть еще собственное средство РЭБ. Прямой аналогии между "Фламинго" и этими ракетами нет, – считает Нарожный.

Она, по его словам, просматривается с ракетами Tomahawk, но у них дальность поражения составляет 1600 километров, а боеголовка меньше – 450 килограммов.

Напомним, президент Украины заявил об удачном тестировании ракеты "Фраминго" и заверил, что она будет запущена в массовое производство до конца декабря 2025 года.

Как ракету "Фламинго" оценивают специалисты?