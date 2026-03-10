Ракета FP-7 является аналогом ATACMS, но вдвое дешевле, – Fire Point
- В Украине разрабатывают ракеты FP-7 и FP-9, которые являются более дешевой альтернативой американским ATACMS.
- FP-7 уже прошла испытания, а FP-9 будет иметь дальность до 800 км; разработчики акцентируют на снижении стоимости для массового производства.
В Украине разрабатывают новые баллистические ракеты FP-7 и FP-9, которые должны стать отечественной альтернативой американским ATACMS. При этом их стоимость, по словам разработчиков, будет как минимум вдвое ниже.
Об этом в интервью "Армия TV" сообщил главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман.
Что известно о новой ракете FP-7?
Ракета FP-7 уже прошла этап испытаний. Она способна поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров. В то же время другая разработка – FP-9 – будет иметь еще большую дальность. Ожидается, что ее радиус действия будет достигать примерно 800 километров. Сейчас идет подготовка к проведению тестов.
Разработчики делают ставку на уменьшение стоимости производства, чтобы обеспечить возможность массового изготовления таких ракет.
Это будет аналог ATACMS, возможно, даже с большей боевой частью. Но будет стоить минимум вдвое дешевле,
– отметил Штиллерман.
Также предполагается, что ракеты будут запускать с мобильных пусковых установок. Их планируют маскировать под обычные грузовые автомобили, чтобы усложнить обнаружение. По словам разработчиков, для развертывания такого комплекса нужно примерно 15 минут.
Что известно об испытаниях ракеты FP-7?
Компания Fire Point провела испытания баллистической ракеты FP-7 с дальностью поражения до 200 километров. Об этом 27 февраля сообщил соучредитель компании Денис Штиллерман.
По словам Штиллермана, ракету FP-7 в ближайшее время могут испытать непосредственно на поле боя – "на соседях".