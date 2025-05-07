Белорусское предприятие – законная цель: компонент российской Х-101 изготавливают в Минске
- В Минске изготавливают микросхемы для систем управления российских крылатых ракет Х-101, что делает предприятие законной военной целью для Украины.
- Микросхемы из Минска поставляются для ракет Х-101, что указывает на причастность Беларуси к ударам по Украине, а выход из строя предприятия может критически повлиять на производство этих ракет.
В Минске изготавливают микросхемы для систем управления российских крылатых ракет. Такое предприятие - законная военная цель для Украины.
Об этом рассказывает 24 Канал. Производство ключевых компонентов к российским крылатым ракетам Х-101 частично локализовано в Беларуси.
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В частности, речь идет о микросхемах к высотомерам, которые производит белорусское ОАО "Интеграл" – именно эти чипы устанавливают на ракеты, которыми Россия атакует Украину.
В расследовании, которое базируется на внутренних документах компании "ТРВ-инжениринг", говорится, что она координирует закупку всех необходимых деталей для российского производителя высотомеров – УПКБ "Деталь".
А уж высотомеры – это критический элемент управления полетом ракеты Х-101. Они позволяют боеприпасу обходить рельеф, препятствия и системы ПВО.
Микросхемы из Минска официально поставляются именно для нужд ракеты Х-101. Это означает, что Беларусь прямо причастна к ударам по Украине, а предприятие в Минске – де-факто легитимная военная цель.
Несмотря на то, что часть импортных компонентов Россия заменила, агрессор до сих пор зависит от продукции с Запада, в частности – через третьих поставщиков или контрабанду. В случае с высотомерами – от белорусской продукции.
Важно, что выход из строя даже одного предприятия, которое производит такие детали, может критически ударить по всей линии производства крылатых ракет, включая Х-101 и модернизированными версиями.