Россия может приостановить атаки ракетами Х-101, но есть нюанс

Россия начинает активно применять баллистические ракеты. Кремлевская тактика заключается в том, чтобы использовать баллистику вместо крылатых, ведь украинская ПВО не может полностью отразить такие удары.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что баллистические ракеты представляют критическую угрозу из-за потребности в дорогих системах перехвата, а погодные условия затрудняют работу F-16 и дронов-перехватчиков.

Меняет ли эффективность ПВО стратегию ударов Кремля?

Россия может приостановить удары с Ту-95 и Ту-160 из-за исчерпания запасов Х-101 в январе – феврале, возможно, нанеся последний удар во время сильных морозов. Однако делать выводы об исчерпании запасов крылатых ракет преждевременно, поскольку Россия уже перешла от использования накопленных запасов к ракетам текущего производства.

Количество использованных крылатых ракет за последние месяцы меньше озвученных разведкой цифр производства, что может свидетельствовать или о производственных сложностях, или о перенацеливании производства на другие типы вооружения.

Например, один бюджет выделен на крылатые, баллистические ракеты и беспилотники. Гипотетически, они могли решить, что крылатые ракеты менее эффективны, поэтому уменьшили их производство и увеличили производство другого вооружения. Нельзя исключать, что у них был такой подход,

– объяснил Шарп.

Производственные возможности России по крылатым ракетам превышали их фактическое использование, но крылатые ракеты украинская ПВО сбивает успешнее, чем баллистические. Для перехвата баллистических ракет нужны конкретные системы Patriot PAC-3, поэтому баллистику гораздо труднее сбивать.

Как погодные условия могут изменить баланс на поле боя?

Без собственных наступательных средств, которые наносят противнику непоправимый ущерб, инициатива будет оставаться на стороне врага. Чтобы полностью отражать удары, нужно принимать собственные наступательные меры в масштабах, угрожающих стратегическим аспектам военного строительства и экономики вражеского государства.

Погодные условия мешают украинским F-16, Мираж 2000 и дронам-перехватчикам, которые требуют визуального наведения, но эти средства и так не актуальны против баллистических ракет – они эффективны только против крылатых ракет и беспилотников.

"Такая погода создает большие проблемы для ПВО. Когда же мы говорим о баллистике, то почти никаких изменений нет. С другой стороны, ясная погода позволяет использовать на все 100% все, что действует по принципу видимости и чему не мешают ветры. И это безусловно плюс", – объяснил Шарп.

Обратите внимание! Эксперт Павел Лакийчук пояснил, что комбинированные удары России по Украине с применением беспилотников и ракет различного базирования, включая "Цирконы" – планируются с расчетом на максимальные поражения. Он подчеркнул, что точечные удары по критическим объектам в Сумской, Винницкой, Одесской и Киевской областях враг осуществляет баллистикой, и это является ключевой частью его стратегии.

Что еще известно о состоянии оборонного комплекса России?