Убийца авианосцев: Жданов рассказал о ракете, которой Россия ударила по Днепру

С 24 февраля 2022 г. в ударах по Украине агрессоры применяли 210 ракет типа Х-22. Именно такая ракета попала 14 января в многоквартирный дом в Днепре.

В официальных сводках никогда не отмечалось, что удалось сбить ракету такого типа. Об этом во влoге на авторском канале сообщил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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По его данным, Х-22 является ракетой воздушного базирования, которая запускается из тяжелого стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Такие самолеты размещены, в том числе и на аэродроме в Курской области России.

Сбить крайне тяжело

Жданов рассказал, что теоретически такую ракету можно сбить с помощью ЗРК NASAMS, IRIS-T или Patriot, но только в случае, если комплекс засечет момент запуска, а расстояние до цели будет достаточным для реакции ПРО.

Ракета сверхзвуковая, скорость достигает 3,5 – 4,5 маха. Это около 1200 – 1300 метров в секунду. Даже если учесть, что она летит на максимальную дальность в 600 километров, то сосчитайте, за сколько минут она преодолевает это расстояние,

– сообщил военный эксперт.

По мнению Олега Жданова, если эту ракету засекли уже на траектории полета, сбить ее ни одна система не успеет.

Жданов о ракете Х-22: смотреть видео

Имеет низкую точность

"Ракета не очень точная, она предназначалась как "убийца авианосцев",– рассказал Жданов.

Военный эксперт объяснил, что ракета Х-22 была рассчитана под ядерный боезаряд, поэтому коэффициент кругового отклонения может составлять 300 метров, а в простейшей комплектации без системы наведения она может отклоняться до 5 километров при максимальной дальности полета.

"Полезная нагрузка составляет 960 килограммов. То есть столько взрывчатого вещества расположено в носовой части", - добавил Жданов.

Сложна в использовании

По данным военного эксперта, в советское время ракет Х-22 было создано более 1000 единиц. Ракета была спроектирована в 1958 году и принята на вооружение в 1968 году.

Жданов считает, что Х-22 не так часто применяли при ударах по Украине, потому что ракету заправляют ракетным топливом, которое является высокотоксичным. Эту функцию выполняют специальные подразделения, оборудованные средствами химической защиты.

Если вы заправили ракету, то в течение нескольких суток она должна быть использована. Именно поэтому их так мало до сегодняшнего дня. По-видимому, из-за дефицита других моделей, доля этих ракет, к сожалению, будет увеличиваться,

– спрогнозировал военный эксперт.

Ищет большие цели

Олег Жданов сообщил, что ракета Х-22 оснащена головкой с самонаведением. Ракета запускается по координатам, летит по инерционной системе, но при подлете к цели примерно на расстоянии 50 км включает самонаведение.

"Поскольку ракета противокорабельна, то головка может определять цели больших размеров - крейсер, эсминец, авианосец. Поскольку ее пускают по жилым кварталам или промышленным объектам, она выбирает себе какую-нибудь большую цель", - объяснил военный эксперт.

По мнению Жданова, дом в Днепре был многоподъездным и очень больших размеров, поэтому самонаведение скорректировало ракету на него.

Ракету не сбивали

Попавшая в здание в Днепре ракета, по словам эксперта, не была поражена ПВО.

Судя по всему, она вошла отлично, без каких-либо шлейфов и повреждений. Если ракету сбивает ПВО, она в 99 случаях из 100 не взрывается,

– объяснил Жданов.

По информации военного эксперта, ракету обычно сбивают на траектории полета путем прямого или косвенного попадания. При прямом попадании ее разрывает на куски и на землю падают обломки.

"При косвенном попадании ракета получает значительные повреждения, в том числе и взрывного устройства. И падает на землю, как груда металла", – считает Жданов.

Военный эксперт считает, что в таком случае максимум, что может вызвать падение ракеты, это механические разрушения от удара обломками и пожар, если будет гореть топливо или взрывчатое вещество.

По данным Олега Жданова, кроме дома в Днепре именно ракета Х-22 попала в торговый центр в Кременчуге летом 2022 года.

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