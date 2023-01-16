В офіційних зведеннях ніколи не відмічалося, що вдалося збити ракету такого типу. Про це у влозі на авторському каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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За його даними, Х-22 є ракетою повітряного базування, яка запускається з важкого стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Такі літаки розміщені, зокрема і на аеродромі в Курській області Росії.

Збити вкрай важко

Жданов розповів, що, теоретично, таку ракету можна збити за допомогою ЗРК NASAMS, IRIS-T або Patriot, але тільки у випадку, якщо комплекс засіче момент запуску, а відстань до цілі буде достатньою для реакції ПРО.

Ракета є надзвуковою, швидкість досягає 3,5 – 4,5 маха. Це близько 1200 – 1300 метрів на секунду. Навіть якщо врахувати, що вона летить на максимальну дальність в 600 кілометрів, то порахуйте, за скільки хвилин вона долає цю відстань,

– повідомив військовий експерт.

На думку Олега Жданова, якщо цю ракету засікли вже на траєкторії польоту, збити її жодна система не встигне.

Жданов про ракету Х-22: дивитися відео

Має низьку точність

"Ракета не дуже точна, вона призначалася, як "вбивця авіаносців",– розповів Жданов.

Військовий експерт пояснив, що ракета Х-22 була розрахована під ядерний боєзаряд, тому коефіцієнт кругового відхилення може складати 300 метрів, а у найпростішій комплектації без системи наведення, вона може відхилятися до 5 кілометрів при максимальній дальності польоту.

"Корисне навантаження складає 960 кілограмів. Тобто, стільки вибухової речовини розташовано в носовій частині", – додав Жданов.

Складна у використанні

За даними військового експерта, в радянські часи ракет Х-22 було створено понад 1000 одиниць. Ракету було спроєктовано у 1958 році і прийнято на озброєння у 1968 році.

Жданов вважає, що Х-22 не так часто застосовували при ударах по Україні, бо ракету заправляють ракетним паливом, яке є високотоксичним. Цю функцію виконують спеціальні підрозділи, обладнані засобами хімічного захисту.

Якщо ви заправили ракету, то протягом кількох діб вона повинна бути використана. Саме тому їх було так мало до сьогоднішнього дня. Мабуть, через дефіцит інших моделей, частка цих ракет, на жаль, буде збільшуватися,

– спрогнозував військовий експерт.

Шукає великі цілі

Олег Жданов повідомив, що ракета Х-22 оснащена головкою з самонаведенням. Ракета запускається по координатах, летить по інерційній системі, але при підльоті до цілі приблизно на відстані 50 кілометрів вмикає самонаведення.

"Оскільки ракета протикорабельна, то головка може визначати цілі великих розмірів – крейсер, есмінець, авіаносець. Оскільки її пускають по житлових кварталам чи промисловим об’єктам, вона обирає собі якусь велику ціль", – пояснив військовий експерт.

На думку Жданова, будинок у Дніпрі був багатопід'їздним та дуже великого розміру, тому самонаведення скорегувало ракету на нього.

Ракету не збивали

Ракета, що влучила в будинок у Дніпрі, за словами експерта, не була уражена ППО.

Судячи з усього, вона увійшла чудово, без якихось шлейфів та ушкоджень. Якщо ракету збиває ППО, вона в 99 випадках зі 100 не вибухає,

– пояснив Жданов.

За інформацією військового експерта, зазвичай ракету збивають на траєкторії польоту шляхом прямого чи непрямого потрапляння. При прямому потраплянні її розриває на шматки і на землю падають уламки.

"При непрямому потраплянні ракета отримує значні ушкодження, в тому числі і вибухового пристрою. І падає на землю, як груда металу", – вважає Жданов.

Військовий експерт вважає, що у такому випадку, максимум, що може викликати падіння ракети, це механічні руйнування від удару уламками та пожежу, якщо буде горіти паливо або вибухова речовина.

За даними Олега Жданова, крім будинку в Дніпрі, саме ракета Х-22 потрапила в торговий центр в Кременчузі влітку 2022 року.

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