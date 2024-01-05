Уровень опасности обстрела Украины с моря ракетами типа "Калибр" очень высок. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

Интересно Достаточно ли у ПВО Киева боеприпасов для отражения атак: Игнат объяснил слова Наева

Россияне вывели 2 ракетоносителя в Черное море

Гуменюк отметила, что вечером 4 января враг вывел свой фрегат "Адмирал Макаров" на боевое дежурство. Позже к нему ночью 5 января присоединился корабль "Адмирал Эссен".

То есть два фрегата, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров", сейчас находятся на боевом дежурстве. Это очень высокий уровень ракетной опасности с моря,

– заявила она.

Полковница также обратила внимание, что ракеты "Калибр" – это высокоточное оружие, которое может достигать всей территории Украины. Поэтому она призвала быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Гуменюк также отметила, что тот факт, что россияне начали выводить свои ракетоносители в море, может свидетельствовать о подготовке к следующему ракетному удару.

"Будет он точечный или массированный – даже не столь принципиально. Потому что мы наблюдаем, что соответствующую ракетную активность враг пытается держать, и напряжение для систем противовоздушной обороны создает системное", – подчеркнула спикер.

Кроме того, в Военно-морских силах ВСУ добавили, что сейчас в Черном море находится 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр". В Азовском море расположен 1 корабль оккупантов, а в Средиземном море – 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя "Калибров", общим залпом до 16 ракет.



В ВМС ВСУ рассказали о количестве вражеских судов в морях / Инфографика ВМС ВСУ

Россияне пускали несколько ракет по Украине