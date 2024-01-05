Наразі рівень небезпеки обстрілу України з моря ракетами типу "Калібр" надзвичайно високий. Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Гуменюк зауважила, що ввечері 4 січня ворог вивів свій фрегат "Адмірал Макаров" на бойове чергування. Пізніше до нього вночі 5 січня доєднався корабель "Адмірал Ессен".

Тобто два фрегати, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів", зараз перебувають на бойовому чергуванні. Це надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки з моря,

– заявила вона.

Полковниця також звернула увагу, що ракети "Калібр" – це високоточна зброя, яка може сягати всієї території України. Тому вона закликала бути дуже уважним до сигналів повітряної тривоги.

Гуменюк також наголосила, що той факт, що росіяни почали виводити свої ракетоносії у море, може свідчити про підготовку до наступного ракетного удару.

"Буде він точковий чи масований – навіть не так принципово. Тому що ми спостерігаємо, що відповідну ракетну активність ворог намагається тримати, і напруження для систем протиповітряної оборони створює системне", – підкреслила речниця.

Крім того, у Військово-морських силах ЗСУ додали, що зараз у Чорному морі перебуває 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі розташований 1 корабель окупантів, а в Середземному морі – 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії "Калібрів", загальним залпом до 16 ракет.



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