Перші вибухи в Кропивницькому були близько десятої ранку. Тоді зазнали поранень вісім людей, на жаль, відомо і про загиблого.

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В якому стані енергетики після обстрілу

Люди перебували у стані середньої важкості, їхній стан стабілізували. Пацієнтів прооперували та видалили металеві уламки. На даний час їх життю нічого не загрожує. Це четверо чоловіків віком від 38 до 66 років. Вони у стресовому стані та знервовані,

– повідомила "Суспільному" заступниця медичного директора лікарні швидкої медичної допомоги Олена Бондар.

В енергетиків травми рук, ніг і черепно-мозкова травма. Це вкотре засвідчує, що Росія прагне знищити цивільну інфраструктуру України.

Що відомо про обстріли Кропивницького 4 січня