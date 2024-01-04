Перші вибухи в Кропивницькому були близько десятої ранку. Тоді зазнали поранень вісім людей, на жаль, відомо і про загиблого.
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В якому стані енергетики після обстрілу
Люди перебували у стані середньої важкості, їхній стан стабілізували. Пацієнтів прооперували та видалили металеві уламки. На даний час їх життю нічого не загрожує. Це четверо чоловіків віком від 38 до 66 років. Вони у стресовому стані та знервовані,
– повідомила "Суспільному" заступниця медичного директора лікарні швидкої медичної допомоги Олена Бондар.
В енергетиків травми рук, ніг і черепно-мозкова травма. Це вкотре засвідчує, що Росія прагне знищити цивільну інфраструктуру України.
Що відомо про обстріли Кропивницького 4 січня
- Росія вдарила по промисловому об'єкту на території Кіровоградської області. Згодом стало відомо про загиблого і поранених – про це написали в ОВА.
- У Міненерго повідомили, що окупанти вдарили по енергетичному об'єкту НЕК "Укренерго". Пошкоджено і об'єкт ПАТ "Кіровоградобленерго".
- Через атаку було знеструмлено повітряні лінії, без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Енергетики відновлюють електропостачання.
- У ДСНС показали відео з місця удару – там видно посічені уламками будівлі та згорілі авто.
- Не встигло місто оговтатися після ранкових ударів, як Росія знову атакувала його балістикою: вибухи чули близько другої, повторні – близько 14:20. Поки що немає інформації про наслідки денної атаки на Кропивницький.