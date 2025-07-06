В ВМС объяснили, зачем Россия выводит в море подводные лодки, но не пускает с них "Калибры"

Ситуация в Азово-Черноморском регионе остается относительно стабильной. Несмотря на присутствие ракетоносителей "Калибр", ракетных ударов оттуда ночью 6 июля не осуществлялось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального марафона.

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Дмитрий Плетенчук объяснил, что ситуация с российскими ракетоносителями в Азово-Черноморском регионе в целом остается довольно неизменной. Представитель ВМС объяснил, что в Азовском море носители "Калибров" в принципе почти год уже отсутствуют.

В то же время в Черном море, по словам капитана, россияне позволяют себе выходить подводными лодками.

Поэтому, что их, конечно, гораздо сложнее найти и уничтожить. А остальные корабли находятся в пункте базирования. Применение (ракет "Калибр", – 24 Канал) ночью не происходило, это я могу подтвердить,

– сказал Плетенчук.

Он отметил, что учитывая, что это подводные лодки, то это вполне может быть и ротация, потому что предыдущая лодка уже находилась некоторое время в море.

"Она как раз и была применена в прошлом обстреле, ее просто могут таким образом менять другой подводной лодкой", – объяснил представитель Военно-Морских сил.

К слову, утром 6 июля Россия вывела в Черное море два носителя крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп тогда был до 8 ракет.