До сих пор представляют опасность: в ВМС оценили эффективность "Калибров" в российских атаках

Российские военные уже долгое время массированно не обстреливают Украину ракетами морского базирования типа "Калибр". Несмотря на это, опасность поражений от этого оружия никуда не исчезла.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что по "Калибрам" активно также отрабатывает наша противовоздушная оборона.

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Почему россияне не используют "Калибры" в ударах массированно

Плетенчук отметил, что ракетоносители "Калибров" представляют для нашего государства определенную опасность. Ведь ракетных кораблей врага в Азово-Черноморском регионе восемь единиц.

Однако назвать их эффективность высокой отнюдь нельзя. Давно не запускали более четырех ракет за залп. И эти "Калибры" наши силы ПВО уничтожают практически все,

– отметил представитель ВМС.

Он также отметил, что сейчас враг использует этот тип ракет во время комбинированных атак, чтобы перегрузить нашу систему противовоздушной обороны. Поэтому Черноморский флот сейчас практически выполняет задачи по охране своих пунктов базирования.

"После бегства из Севастополя в Новороссийск "сверхдержава" полгода не могла заряжать там ракеты. Научилась это делать по крайней мере для подводных лодок. Сейчас проверяем, способны ли они загружать крылатые ракеты на надводные корабли", – рассказал Плетенчук.

Какова ситуация в России с производством "Калибров"

В то же время спикер отметил, что пока сказать трудно, почему враг не применял "Калибры" массированно для ударов по Украине. Ведь российский военно-промышленный комплекс поставлял "Калибры" в том же объеме, что и раньше – не слишком большом, но и не очень маленьком.

Хотя, как отметил Дмитрий Плетенчук, в условиях санкционного давления, с каждым разом для врага строить ракеты становится труднее и труднее. Потому что компонентов иностранного производства в каждом изделии несколько десятков,а достать их для россиян сейчас – это своеобразный квест.