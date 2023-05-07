Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Он отметил, что сначала по неизвестным причинам командование Воздушных сил опровергало эту информацию. Но 6 мая окончательно подтвердило.

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Очень ожидали столкновения Patriot и "Кинжала"

Военный эксперт отметил, что командующий Воздушными силами Николай Олещук предоставил официально информацию, что действительно ракета "Кинжал" Х-47 была выпущен с носителя МиГ-31К, поднявшегося в небо в России. Уничтоженна ракета была в Киевской области системой Patriot.

Прощай, непобедимое оружие,

– подчеркнул Жданов.

Олег Жданов о последствиях сбивания "Кинжала" системой Patriot: смотрите видео

Многие военные специалисты в Украине и на Западе очень ожидали прямого боестолкновения Patriot и гиперзвуковой ракеты. Ведь по заявлению России, это была едва ли не единственная в мире такая ракета. Собеседник отметил, что ЗРК Patriot не подвел.

"Это свидетельствует о том, что старые советские аэробалистические ракеты Х-22 мы также сможем сбивать этими же комплексами Patriot", - подчеркнул Олег Жданов.

Информация про про ракеты "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Что известно о поражении гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ЗРК Patriot