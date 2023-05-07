Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Он отметил, что сначала по неизвестным причинам командование Воздушных сил опровергало эту информацию. Но 6 мая окончательно подтвердило.
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Очень ожидали столкновения Patriot и "Кинжала"
Военный эксперт отметил, что командующий Воздушными силами Николай Олещук предоставил официально информацию, что действительно ракета "Кинжал" Х-47 была выпущен с носителя МиГ-31К, поднявшегося в небо в России. Уничтоженна ракета была в Киевской области системой Patriot.
Прощай, непобедимое оружие,
– подчеркнул Жданов.
Олег Жданов о последствиях сбивания "Кинжала" системой Patriot: смотрите видео
Многие военные специалисты в Украине и на Западе очень ожидали прямого боестолкновения Patriot и гиперзвуковой ракеты. Ведь по заявлению России, это была едва ли не единственная в мире такая ракета. Собеседник отметил, что ЗРК Patriot не подвел.
"Это свидетельствует о том, что старые советские аэробалистические ракеты Х-22 мы также сможем сбивать этими же комплексами Patriot", - подчеркнул Олег Жданов.
Информация про про ракеты "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Что известно о поражении гиперзвуковой ракеты "Кинжал" ЗРК Patriot
- Ночью 4 мая над Киевом впервые сбили аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал". Об этом сообщило издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.
- В то же время в Воздушных Силах 5 мая опровергли эту информацию. Спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат подчеркнул, что в ночь с 3 на 4 мая действительно была угроза применения баллистических ракет, но осуществления врагом пусков не было зафиксировано.
- А уже 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поздравил украинцев с историческим событием. По его словам, украинские силы ПВО сбили "не имеющего аналогов" "Кинжал". Также Олещук предостерег не торопиться распространять эту информацию, чтобы враг не воспользовался ею.
- Позже Юрий Игнат объяснил, что МиГ-31К, с которого был осуществлен запуск, 4 мая поднимался с аэродрома Саваслейка. Воздушное командование "Центр" сопровождало эту цель. Ракета была сбита дивизионом Patriot, который может унижтожать баллистические ракеты. Игнат подчеркнул, что ввиду этого важного события, Украине нужно больше Patriot.