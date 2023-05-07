Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що спочатку з невідомих причин командування Повітряних сил спростовувало цю інформацію. Але 6 травня остаточно підтвердило.

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Дуже очікували зіткнення Patriot та "Кинджала"

Військовий експерт зауважив, що командувач Повітряних сил Микола Олещук надав офіційно інформацію, що дійсно ракету "Кинджал" Х-47 було випущено з носія МіГ-31К, який піднявся у небо в Росії. Знищена ракета була в Київській області системою Patriot.

Прощавай, непереможна зброє,

– наголосив Жданов.

Олег Жданов про наслідки збиття "Кинджалу" системою Patriot: дивіться відео

Багато військових спеціалістів в Україні та на Заході дуже очікували прямого боєзіткнення Patriot та гіперзвукової ракети. Адже за заявою Росії, це була ледве не єдина у світі така ракета. Співрозмовник відзначив, що ЗРК Patriot не підвів.

"Це свідчить про те, що старі радянські аеробалістичні ракети Х-22 ми також зможемо збивати цими ж комплексами Patriot", – підкреслив Олег Жданов.

Інформація про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про ураження гіперзвукової ракети "Кинджал" ЗРК Patriot