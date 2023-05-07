Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що спочатку з невідомих причин командування Повітряних сил спростовувало цю інформацію. Але 6 травня остаточно підтвердило.
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Дуже очікували зіткнення Patriot та "Кинджала"
Військовий експерт зауважив, що командувач Повітряних сил Микола Олещук надав офіційно інформацію, що дійсно ракету "Кинджал" Х-47 було випущено з носія МіГ-31К, який піднявся у небо в Росії. Знищена ракета була в Київській області системою Patriot.
Прощавай, непереможна зброє,
– наголосив Жданов.
Олег Жданов про наслідки збиття "Кинджалу" системою Patriot: дивіться відео
Багато військових спеціалістів в Україні та на Заході дуже очікували прямого боєзіткнення Patriot та гіперзвукової ракети. Адже за заявою Росії, це була ледве не єдина у світі така ракета. Співрозмовник відзначив, що ЗРК Patriot не підвів.
"Це свідчить про те, що старі радянські аеробалістичні ракети Х-22 ми також зможемо збивати цими ж комплексами Patriot", – підкреслив Олег Жданов.
Інформація про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу
Що відомо про ураження гіперзвукової ракети "Кинджал" ЗРК Patriot
- Вночі 4 травня над Києвом вперше збили аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал". Про це повідомило видання Defense Express з посиланням на власні джерела.
- Водночас у Повітряних Силах 5 травня спростували цю інформацію. Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат наголосив, що у ніч з 3 на 4 травня дійсно була загроза застосування балістичних ракет, але здійснення ворогом пусків не було зафіксовано.
- А вже 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук привітав українців з історичною подією. За його словами, українські сили ППО збили "не имеющего аналогов" "Кинджал". Також Олещук застеріг не поспішати поширювати цю інформацію, щоб ворог не скористався нею.
- Пізніше Юрій Ігнат пояснив, що МіГ-31К, з якого був здійснений запуск, 4 травня підіймався з аеродрому Саваслєйка. Повітряне командування "Центр" супроводжувало цю ціль. Ракета була збита дивізіоном Patriot, який може знищувати балістичні ракети. Ігнат наголосив, що зважаючи на цю важливу подію, Україні потрібно більше Patriot.