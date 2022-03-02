Ракета, которая есть только у России: показали доказательства преступной бомбардировки Харькова
Ракета, которая есть только в России: показали доказательства преступной бомбардировки Харьковской ОГА
У Вооруженных сил Украины нет таких ракет. Об этом стало известно 2 марта – на 7-й день войны, которые Россия начала против Украины.
Заметьте, Киев стоит и будет стоять, мы будем драться, – Кличко призвал горожан не терять выдержку
Ракета, которой обстреляли Харьковскую ОГА, есть только в России
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает факт бомбардировки Харьковской облгосадминистрации российскими захватчиками!
– говорится в сообщении.
На кадрах видно, что по контурам и габаритам ракета соответствует модели "ЗМ54-1 Калибр". Она находится на вооружении русской армии.
В очередной раз добавили, что в Украине на вооружении таких ракет нет.
"Факт фотофиксации предоставил представитель Bellingcat – Христо Грозев. Это очередной факт для Гааги, где российские террористы будут отвечать за совершенное", – говорится в сообщении.
Центр противодействия дезинформации опровергает фейки России / Фото с телеграмму Центра противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации опровергает фейки России / Фото с телеграмму Центра противодействия дезинформации
Советы для движения сопротивления / Инфографика 24 канала
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!