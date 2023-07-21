Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра обороны США по закупкам и обслуживанию Уильям Лаплант. Он также подчеркнул, что больше химических запасов у Соединенных Штатов – нет, передает 24 Канал.

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В мире уничтожили все зарегистрированное химическое оружие

Лаплант отметил, что уничтожением последней партии химического оружия США в очередной раз подчеркнули свою приверженность созданию мира без этого типа вооружения.

Это первый случай, когда международный орган подтвердил уничтожение целой категории объявленного оружия массового поражения.

– заявил он.

В Минобороны США сообщили, что ракету М55 разрезали, осушили, а затем сожгли. Несмотря на это, исполнительный директор программы "Альтернативы сборнику химического оружия" Майкл Абайе отметил, что хотя запасов химического оружия в США больше нет, очистка объектов, на которых она хранилась, может занять еще много лет.

"Оно охватывает утилизацию вторичных отходов, дезактивацию и вывод из эксплуатации объектов и оборудования, утилизацию имущества, снос некоторых объектов, закрытие контрактов и экологических разрешений", – подчеркнул он.

Абайе также отметил, что при закрытии программы безопасность персонала, населения и окружающей среды будет оставаться приоритетом этой программы.

Обратите внимание! США и СССР более 30 лет назад договорились совместно прекратить производство химического оружия и приступить к его постепенному уничтожению. Эту инициативу поддержали и другие страны мира. Так, Великобритания отчиталась об утилизации своих запасов в 2007 году, а Индия – в 2009 году.

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