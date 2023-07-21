Про це під час брифінгу розповів заступник міністра оборони США із закупівель та обслуговування Вільям Лаплант. Він також наголосив, що більше хімічних запасів у Сполучених Штатів – немає, передає 24 Канал.

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У світі знищили всю зареєстровану хімічну зброю

Лаплант зазначив, що знищенням останньої партії хімічної зброї, США вчергове підкреслили свою прихильність до створення світу без цього типу озброєння.

Це перший випадок, коли міжнародний орган підтвердив знищення цілої категорії оголошеної зброї масового ураження,

– заявив він.

У Міноборони США повідомили, що ракету М55 розрізали, осушили, а потім спалили. Попри це, виконавчий директор програми "Альтернативи збірці хімічної зброї" Майкл Абайє зазначив, що хоча запасів хімічної зброї в США більше немає, очищення об'єктів, на яких вона зберігалася, може зайняти ще багато років.

"Воно охоплює утилізацію вторинних відходів, дезактивацію та виведення з експлуатації об'єктів і обладнання, утилізацію майна, знесення деяких об'єктів, закриття контрактів та екологічних дозволів", – підкреслив він.

Абайє також зазначив, що під час закриття програми безпека персоналу, населення та довкілля залишатиметься пріоритетом цієї програми.

Зверніть увагу! США і СРСР понад 30 років тому домовилися спільно припинити виробництво хімічної зброї й приступити до її поступового знищення. Цю ініціативу підтримали й інші країни світу. Так, Велика Британія відзвітувала про утилізацію своїх запасів у 2007 році, а Індія — у 2009.

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