86 минут напряженности: КНДР запустила межконтинентальную ракету в сторону Японии

Северная Корея 31 октября осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты над Японским морем. Она установила новые рекорды по высоте и продолжительности полета.

Об этом рассказывает Defense Express. Последний раз запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря осуществлялся 18 сентября.

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Япония в состоянии повышенной готовности

Отмечается, что Северная Корея 31 октября, утром, осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая пролетела над Японским морем, установив новые рекорды по высоте и продолжительности полета. По данным японского Минобороны, ракета достигла высоты 7000 километров и продержалась в воздухе 86 минут, прежде чем упасть в океан, не причинив вреда.

Запуск состоялся примерно в 7:10 утра по местному времени из района Пхеньяна, сообщили военные Южной Кореи.

Это произошло через несколько часов после того, как США и Южная Корея осудили отправку северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины. Такое размещение военных кадров, по мнению Сеула и Вашингтона, усиливает военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой, что может угрожать стабильности в регионе.

По словам министра обороны Японии Гена Накатани, этот запуск стал первым с момента сообщений о предоставлении Северной Кореей военных для войны.

Хотя Пхеньян отрицает участие в военных действиях на украинском фронте, Сеул и Токио выражают обеспокоенность по поводу возможного обмена военными технологиями между КНДР и Россией, что потенциально может помочь Пхеньяну совершенствовать баллистическое оружие.

К слову, Жозеп Боррель отправляется с дипломатической миссией в Японию и Южную Корею для обсуждения ситуации и проведения первого Стратегического диалога ЕС с этими странами.

Европейский разведывательный центр подтвердил присутствие нескольких тысяч солдат КНДР в России, что является нарушением Устава ООН и резолюций Совета безопасности ООН.



