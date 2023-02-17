Не ведутся на провокации: почему НАТО слабо реагирует на ракеты над Румынией и подобные события

Слабая реакция НАТО на инцидент с вероятным пролетом российской ракеты над Румынией вполне оправдана. Альянс правильно действует в этом случае.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии, военный эксперт Михаил Самусь. По его словам, НАТО в этом случае поступает абсолютно уместно.

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Почему НАТО слабо реагирует на такие инциденты

Как отметил Михаил Самусь, Россия мечтала бы, чтобы после таких инцидентов, началась внутренняя дискуссия в НАТО по запуску статьи 4 (консультации – 24 Канал) или даже статьи 5, когда возникает угроза представителю Альянса и все члены должны "включаться" и противодействовать.

В этом случае могли бы найти страны, которые считают, что на это недостаточно оснований. Это могло бы привести к ослаблению НАТО. В таком случае, думаю, пока НАТО выдерживает эту концептуальную линию, когда не реагирует как организация,

– отметил Самусь.

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Это происходит и в случае помощи Украине. Вместо помощи от НАТО там создали формат "Рамштайн", в который также входят представители Альянса и еще около 20 других стран. Там нет никаких консенсусных решений, по которым кто-то может заблокировать выделение помощи для Украины.

Не хочешь участвовать в танковой коалиции – не принимай. Собираются страны, желающие участвовать. Вот Венгрия не хочет давать танки и ПВО, так не дает. А в это время другие страны, которые хотят помочь – помогают,

– подчеркнул Самусь.

Как в НАТО отреагировали на пролет ракеты над Румынией