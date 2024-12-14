Не изменит ситуацию на линии фронта: при каком условии Путин может снова запустить "Орешник"

Диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал снова ударить ракетой "Орешник" по Украине. Он сейчас на полную включает свою пропаганду.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Путин использует ракету "Орешник" как пропагандистский инструмент.

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Хочет запугать всех этой ракетой

Как отметил Тимочко, предыдущий удар "Орешником" по Украине существенного эффекта не достиг. С военной точки зрения неэффективно запускать такую ракету за десятки миллионов долларов без ядерного боезаряда. Она не изменит ситуацию на фронте. Такие удары они вполне могут нанести своими крылатыми или баллистическими ракетами.

Мы понимаем, что это больше была информационная кампания. С военной точки зрения бить такими ракетами по территории Украины нецелесообразно. Но мы понимаем, что война в Украине уже давно превратилась для Путина в политическое выживание. Задачи, которые он ставит, очень часто не имеют военной целесообразности,

– сказал Тимочко.

Поэтому удары "Орешником" по Украине вполне могут повториться. Российскому диктатору важно поддерживать свой имидж и запугивать Украину и союзников.

В любом случае надеемся, что до этого не дойдет. Но при любой воздушной тревоге гражданам стоит спускаться в укрытие. Трудно просчитать, что в голове Путина. Тем более что он рассматривает всю эту ситуацию как политическую целесообразность в плане выживания его диктаторского режима,

– отметил Тимочко.

Добавим, западные СМИ сообщали, что Россия может снова ударить ракетой "Орешник" по Украине в течение 14-15 декабря. Об этом им якобы сообщил представитель Совета национальной безопасности США. Он также добавил, что, вероятно, Россия имеет небольшое количество таких ракет.