Александр Лукашенко сделал новое заявление о размещении российских "Орешников" в своей стране. Самопровозглашенный лидер Беларуси говорит, что готов разместить с "десяток" такого типа вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что говорит Лукашенко об "Орешниках" в Беларуси

На вопрос пропагандистов о том, сколько комплексов "Орешник" может быть размещено в Беларуси, Лукашенко заявил, что это может быть около 10 комплексов.

Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим,

– сказал самопровозглашенный лидер Беларуси.

В то же время он сказал, что если у россиян будет желание разместить больше разместить комплексов "Орешник" в Беларуси, то "разместим и больше".

К слову, 6 декабря самопровозглашенный президент Беларуси попросил российского диктатора Владимира Путина разместить ракету "Орешник" на территории его страны. Российский диктатор согласился на это и отметил, что разместить "Лещина" можно будет в Беларуси во второй половине 2025 года.

Ранее Лукашенко заявлял, что "места дислокации готовы, вопрос только когда". Самопровозглашенный лидер Беларуси также заявил, что это решение позволит укрепить оборону "союзного государства".