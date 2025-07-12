В ГУР рассказали, сколько всего было пусков "Орешника" по Украине
- Россия не применяла ракету "Орешник" против Украины после удара по Днепру в ноябре 2024 года.
- Запуск ракеты в ноябре имел демонстративный характер для психологического давления, и решение о повторном применении зависит от Владимира Путина.
После удара по Днепру в ноябре 2024 года, Россия больше не применяла баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины. В ГУР ответили, может ли подобная атака произойти в ближайшем будущем.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.
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Что известно о применении Россией "Орешника"?
По словам Юсова, информации о дальнейших учениях и испытаниях этой ракеты не зафиксировано.
Он подчеркнул, что запуск ракеты в ноябре имел скорее демонстративный характер – с целью психологического давления на Украину и ее западных союзников. Повторное применение этого оружия, по мнению разведчика, будет зависеть от решения Владимира Путина.
Он также подтвердил, что "Орешник" является модифицированным образцом межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж" и не изготавливался серийно. Дальность полета, по оценке ГУР, составляет до 5500 километров (хотя российская сторона заявляла о 6000 километров), а скорость – более пяти махов (более 6000 километров в час). На завершающем этапе полета ракета, вероятно, может достигать скорости 11 махов – более 13 400 километров в час.