Украинская ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство, – министр обороны

В этом году Украина уже изготовила первые 100 ракет. В частности, украинская ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство.

Об этом министр обороны Рустем Умеров написал в колонке для издания LB.ua, информирует 24 Канал.

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Ракета-дрон "Паляница" уже вышла в серийное производство

Министр обороны напомнил слова президента Владимира Зеленского, который сообщил, что в этом году Украина уже изготовила первые 100 ракет.

Частные предприятия также демонстрируют невероятные результаты. Например, новый стартап реализовал проект ракеты "Паляница", которая уже вышла в серийное производство благодаря поддержке Минобороны,

– добавил Умеров.

Глава Минобороны назвал такой результат ярким примером того, как государство и частный сектор объединяются для достижения общей цели.

Также глава оборонного ведомства рассказал, что в стране восстановили и масштабировали серийное производство крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". По его словам, модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности.