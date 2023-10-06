Ракета прилетела почти в гостиницу: в Харькове под удар попали журналисты португальского канала
Источник:Spilka News
Российские военные с утра атаковали Харьков двумя ракетами. Известно, что под удар попали журналисты португальского канала.
Известно, что от обстрелов центра Харькова пострадала съемочная группа португальского телеканала RTP. К счастью, сами журналисты не получили ранений. В то же время их автомобиль уничтожен.
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Привалило оконной рамой
Деталями поделился украинский продюсер португальской съемочной группы Андрей Коваленко. Он – исполнительный директор Академии украинской печати. Последняя постоянно помогает международным медиа выполнять свою работу в Украине.
Привалило оконной рамой, но я цел. Все мы целые, но думал, что уже все…
– вспоминает он.
Журналисты RTP запланировали командировку в Донецкую область на передовую. По дороге из Киева они остановились в Харькове. 6 октября должны были выехать в село Гроза, где российские военные 5 октября унесли жизни 52 жителей.
Ракета прилетела почти в отель,
– добавил Андрей Коваленко.
Следует понимать, что этот отель популярен среди журналистов, представителей различных международных организаций, которые в Харьков приезжают в командировку.
В Национальном союзе журналистов Украины отметили, что атаки ракетами гостиниц и заведений питания, которые используют журналисты во время командировок (гостиница в Харькове и Запорожье, пиццерия в Краматорске) – сознательная тактика оккупантов. Она направлена на то, чтобы запугивать журналистов и представителей гражданского сектора.
Что известно об атаке Харькова
- Начнем с того, что взрывы в Харькове прогремели в 06:45. Причем, воздушную тревогу объявили в 06:48.
- Вскоре стало известно, что враг ударил по Харькову двумя ракетами "Искандер". Оккупанты били по гражданской инфраструктуре.
- Известно, что в результате атаки погиб 10-летний мальчик. Его тело спасатели извлекли из-под завалов.
- Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что в результате атаки пострадали 25 человек. Спасательная операция продолжается.