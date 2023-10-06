Ракета прилетела почти в гостиницу: в Харькове под удар попали журналисты португальского канала

Российские военные с утра атаковали Харьков двумя ракетами. Известно, что под удар попали журналисты португальского канала.

Известно, что от обстрелов центра Харькова пострадала съемочная группа португальского телеканала RTP. К счастью, сами журналисты не получили ранений. В то же время их автомобиль уничтожен.

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Привалило оконной рамой

Деталями поделился украинский продюсер португальской съемочной группы Андрей Коваленко. Он – исполнительный директор Академии украинской печати. Последняя постоянно помогает международным медиа выполнять свою работу в Украине.

Привалило оконной рамой, но я цел. Все мы целые, но думал, что уже все…

– вспоминает он.

Журналисты RTP запланировали командировку в Донецкую область на передовую. По дороге из Киева они остановились в Харькове. 6 октября должны были выехать в село Гроза, где российские военные 5 октября унесли жизни 52 жителей.

Ракета прилетела почти в отель,

– добавил Андрей Коваленко.

Под ракетную атаку попали журналисты с португальского канала / Фото Spilka News

Под ракетную атаку попали журналисты с португальского канала / Фото Spilka News

Следует понимать, что этот отель популярен среди журналистов, представителей различных международных организаций, которые в Харьков приезжают в командировку.

В Национальном союзе журналистов Украины отметили, что атаки ракетами гостиниц и заведений питания, которые используют журналисты во время командировок (гостиница в Харькове и Запорожье, пиццерия в Краматорске) – сознательная тактика оккупантов. Она направлена на то, чтобы запугивать журналистов и представителей гражданского сектора.

Что известно об атаке Харькова