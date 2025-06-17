К счастью, обошлось без жертв, однако есть раненые. Сейчас происходит переселение студентов и сотрудников из поврежденного общежития. Студсовет студгородка и администрация общежитий находятся со всеми в постоянном контакте.

Заметим, что по данным Общественного, пострадало 10 общежитие КАИ. Еще в трех взрывной волной повредило окна.

Семенова отметила, что на событие быстро среагировали все службы и безопасность университета. На месте удара также присутствовала команда РГА.