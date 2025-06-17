Россия во время ночной массированной атаки попала в одну из многоэтажек Киева. Удар был такой силы, что ракета прошла через все 9 этажей.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко в комментарии журналистам.
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Что известно об ударе по многоэтажке
По словам главы МВД, пролет в многоэтажке в Киеве обвалился, предварительно, из-за прямого попадания баллистики.
Удар был настолько сильным, что ракета прошла через все 9 этажей,
– рассказал Клименко.
Враг уничтожил целый подъезд в Киеве / Фото Мовенко Сергея
Клименко отметил, что враг атаковал по меньшей мере 10 локаций в Киеве. По Киеву работает около 2 000 спасателей.
Позже глава МВД сообщил, что под вражеским огнем оказались 27 локаций в разных районах Киева. Повреждены жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.
"Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизни", – отметил Клименко.
Он добавил, что количество жертв российской атаки возросло до 14 человек. По состоянию на 07:19 известно о 44 пострадавших в Киеве.
На местах работают все экстренные службы. Глава МВД призывает соблюдать ограничительные меры. Он отметил, что ход спасательных работ проходит под его личным контролем.
Россияне попали в общежитие Киевского авиационного института
Исполняющая обязанности ректора Ксения Семенова сообщила, что в результате российской атаки пострадали общежития Киевского авиационного института. В одно из них произошел прилет обломков, еще в трех повредило окна.
К счастью, обошлось без жертв, однако есть раненые. Сейчас происходит переселение студентов и сотрудников из поврежденного общежития. Студсовет студгородка и администрация общежитий находятся со всеми в постоянном контакте.
Заметим, что по данным Общественного, пострадало 10 общежитие КАИ. Еще в трех взрывной волной повредило окна.
Семенова отметила, что на событие быстро среагировали все службы и безопасность университета. На месте удара также присутствовала команда РГА.