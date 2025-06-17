Россия во время ночной массированной атаки попала в одну из многоэтажек Киева. Удар был такой силы, что ракета прошла через все 9 этажей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко в комментарии журналистам.

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Что известно об ударе по многоэтажке

По словам главы МВД, пролет в многоэтажке в Киеве обвалился, предварительно, из-за прямого попадания баллистики.

Удар был настолько сильным, что ракета прошла через все 9 этажей,

– рассказал Клименко.

Враг уничтожил целый подъезд в Киеве / Фото Мовенко Сергея

Клименко отметил, что враг атаковал по меньшей мере 10 локаций в Киеве. По Киеву работает около 2 000 спасателей.

Позже глава МВД сообщил, что под вражеским огнем оказались 27 локаций в разных районах Киева. Повреждены жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

"Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизни", – отметил Клименко.

Он добавил, что количество жертв российской атаки возросло до 14 человек. По состоянию на 07:19 известно о 44 пострадавших в Киеве.

На местах работают все экстренные службы. Глава МВД призывает соблюдать ограничительные меры. Он отметил, что ход спасательных работ проходит под его личным контролем.

Россияне попали в общежитие Киевского авиационного института

Исполняющая обязанности ректора Ксения Семенова сообщила, что в результате российской атаки пострадали общежития Киевского авиационного института. В одно из них произошел прилет обломков, еще в трех повредило окна.