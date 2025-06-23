Украина запустила в производство баллистическую ракету "Сапсан", – Офис президента

Украина успешно работает над разработкой собственной баллистики. В производство уже запущена тактическая баллистическая ракета "Сапсан".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы Офиса президента Андрея Ермака изданию The Times.

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Ракета "Сапсан" успешно атаковала врага

Ракету "Сапсан" успешно запущена в производство.

Украина успешно разработала и запустила в производство тактическую баллистическую ракету "Сапсан" с высокой мощностью,

– сказал Андрей Ермак.

ее испытания также прошло успешно. В мае ракета поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 километров.

Что именно было атаковано и где, глава ОП не уточнил.

У него также поинтересовались, возможно ли этой баллистической ракетой ударить по Москве.

"Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов во многих случаях", – ответил он на это.

В издании отмечается, что "Сапсан" имеет боевую часть в 480 килограммов взрывчатки. Это более чем в 2 раза больше, чем у ATACMS. Также украинская ракета может лететь со скоростью, превышающей скорость звука в 5 раз на расстояние до 500 километров.