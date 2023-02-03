Какой тип ракет упал в Молдове в декабре: результаты расследования

В начале декабря во время очередных российских обстрелов на территорию Молдовы упала ракета. Она принадлежит системе ПВО С-300.

1 февраля министр внутренних дел Анна Ревенко рассказала, что ракета, которая упала в Молодове в саду близ Бричан 5 декабря 2022 года, принадлежит системе ПВО С-300.

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Что известно об инциденте

5 декабря прошлого года во фруктовом саду недалеко от Бричан патруль Пограничной полиции обнаружил ракету.

Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 5 декабря 2022 в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300. 14 января этого года в зоне КПП Ларга Бричанского района нашли составляющие, которые, как предполагается, принадлежат комплексу С-300,

– сказала Ревенко.

Она подала аргументы в пользу продолжения режима чрезвычайной ситуации в Молдове Ревенко и заметила, что по-прежнему существует большой риск того, что воздушное пространство Молдовы будут пересекать российские ракеты, или они "случайно будут падать на нашу территорию после того, как сбивают системы ПВО".

В Молдове понимают, что чья бы ракета не упала, это вина России

Еще предстоит установить, кому именно принадлежала ракета. Спикер Игорь Гросу отметил, что, независимо от того, к чему придет расследование, вина за падение ракеты в саду неподалеку от Бричан лежит на России.

Независимо от того, каким будет вывод, любые ракеты, полеты через Молдову – это все вина России, развязавшей ужасную войну, беду в Европе в ХХІ веке. Расследование покажет, была ли ракета в арсенале России или в системе ПВО Украины. Но это мало что изменяет. Важно, что 24 февраля Россия начала военное вторжение в независимое государство и поставила на колени все международное право. Точка. Остальное скажет прокуратура: что прилетело, откуда прилетело,

– сказал Гросу.

Последние обломки ракеты в Молдове рухнули 14 января