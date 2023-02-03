1 лютого міністерка внутрішніх справ Ганна Ревенко розповіла, що ракета, яка впала у Молодові в саду поблизу Бричан 5 грудня 2022 року, належить системі ППО С-300.

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Що відомо про інцидент

5 грудня минулого року у фруктовому саду неподалік Бричан патруль Прикордонної поліції виявив ракету.

Останній випадок виявлення ракети на території Молдови був 5 грудня 2022 року у Бричанах. Внаслідок попереднього розслідування з'ясували, що знайдені частини ракети є фрагментами ракети системи ППО С-300. 14 січня цього року в зоні КПП Ларга Бричанського району знайшли складові, які, як передбачається, належать комплексу С-300,

– сказала Ревенко.

Вона подала аргументи на користь продовження режиму надзвичайної ситуації в Молдові Ревенко й зауважила що, як і раніше, є великий ризик того, що повітряний простір Молдови перетинатимуть російські ракети, або вони "випадково падатимуть на нашу територію після того, як збивають системи ППО".

У Молдові розуміють, що чия б ракета не впала, це провина Росії

Ще належить встановити, кому саме належала ракета. Речник Ігор Гросу наголосив на тому, що, незалежно від того, до чого прийде розслідування, провина за падіння ракети в саду неподалік Бричан лежить на Росії.

Незалежно від того, яким буде висновок, будь-які ракети, польоти через Молдову – це все вина Росії, яка розв'язала жахливу війну, лихо в Європі у ХХІ столітті. Розслідування покаже, чи була ракета в арсеналі Росії, чи у системі ППО України. Але це мало що змінює. Важливо, що 24 лютого Росія розпочала військове вторгнення у незалежну державу і поставила навколішки все міжнародне право. Крапка. Решту скаже прокуратура: що прилетіло, звідки прилетіло,

– сказав Гросу.

Останні уламки ракети у Молдові впали 14 січня