Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал 24 Каналу сегодняшнюю атаку захватчиков. По его мнению, враг пытался пристреляться, чтобы понять несколько вещей.

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Какая особенность атаки 13 января

Военный эксперт отметил, что всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400;

3 ударных БПЛА "Shahed-136/131";

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крылатых ракет Х-22 ;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Украинским воинам прямым попаданием удалось уничтожить 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. В то же время свыше 20 всех перечисленных средств не достигли своих целей: либо упали в поле, либо взорвались в воздухе, либо повлияли средства радиоэлектронной борьбы наших Сил обороны.

То есть, Воздушные силы во взаимодействии с другими подразделениями не использовали ракеты, чтобы сбить российские средства. Благодаря системам РЭБ вражеская ракета отводится на сотни метров от цели, а особенно от военных баз и аэродромов, где можно прикрыть аэродром.

В основном атаки выпадают на военные объекты. Они пытаются найти аэродромы или аэродромные сооружения, понимая процессы происходящей подготовки к приему авиационной техники типа F-16 и не только. Потому пытаются пристреляться или хотя бы понять, как мы защищаем аэродромы, разложить определенную динамику перемещения ЗРК, систем РЭБ и алгоритмы противодействия аэродромных служб к ракетным атакам,

– подчеркнул Роман Свитан.

Что известно об атаке 13 января