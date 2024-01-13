Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував 24 Каналу сьогоднішню атаку загарбників. На його думку, ворог намагався пристрілятися, щоб зрозуміти кілька речей.
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Яка особливість атаки 13 січня
Військовий експерт зазначив, що всього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;
- 3 ударні БПЛА "Shahed-136/131";
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 6 крилатих ракет Х-22;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
Українським воїнам прямим влучанням вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Водночас понад 20 усіх перелічених засобів не досягли своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших Сил оборони.
Тобто Повітряні сили у взаємодії з іншими підрозділами не використовували ракети, щоб збити російські засоби. Завдяки системам РЕБ ворожа ракета відводиться на сотні метрів від цілі, а особливо від військових баз та аеродромів, де можна прикрити летовище.
В основному атаки випадають на військові об'єкти. Вони намагаються знайти аеродроми чи аеродромні споруди, розуміючи процеси, що відбувається підготовка до приймання авіаційної техніки типу F-16 і не тільки. Тому намагаються пристрілятися або принаймні зрозуміти, як ми захищаємо летовища, розкласти певну динаміку переміщення ЗРК, систем РЕБ та алгоритми протидії аеродромних служб до ракетних атак,
– підкреслив Роман Світан.
Що відомо про атаку 13 січня
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, щоб у суботу, 13 січня, російська армія здійснила комбіновану ракетну атаку по Україні із застосуванням різних типів озброєння. Фактично такими були й попередні обстріли. Зокрема, 8 січня.
- Протиповітряна оборона працювала у Рівненській та Хмельницькій областях. Вибухи лунали в Кропивницькому, Дніпрі та Чернігові.
- На жаль, у Дніпрі є прильоти та у Кременчуцькому районі Полтавської області під час ранкової атаки на подвір'я приватного будинку впала ракета, що не розірвалася.