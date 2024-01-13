Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував 24 Каналу сьогоднішню атаку загарбників. На його думку, ворог намагався пристрілятися, щоб зрозуміти кілька речей.

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Яка особливість атаки 13 січня

Військовий експерт зазначив, що всього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;

3 ударні БПЛА "Shahed-136/131";

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крилатих ракет Х-22;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Українським воїнам прямим влучанням вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Водночас понад 20 усіх перелічених засобів не досягли своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших Сил оборони.

Тобто Повітряні сили у взаємодії з іншими підрозділами не використовували ракети, щоб збити російські засоби. Завдяки системам РЕБ ворожа ракета відводиться на сотні метрів від цілі, а особливо від військових баз та аеродромів, де можна прикрити летовище.

В основному атаки випадають на військові об'єкти. Вони намагаються знайти аеродроми чи аеродромні споруди, розуміючи процеси, що відбувається підготовка до приймання авіаційної техніки типу F-16 і не тільки. Тому намагаються пристрілятися або принаймні зрозуміти, як ми захищаємо летовища, розкласти певну динаміку переміщення ЗРК, систем РЕБ та алгоритми протидії аеродромних служб до ракетних атак,

– підкреслив Роман Світан.

Що відомо про атаку 13 січня