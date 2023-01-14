Первая массированная ракетная атака в 2023: происходило 14 января
Россияне 14 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Это первый масштабный обстрел в 2023 году.
После 14.00 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Первые вражеские ракеты были замечены над Николаевской областью, но впоследствии они вошли в воздушное пространство других областей.
Кстати говоря По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов
ПВО на Юге и в Центре
После этого появились сообщения о работе ПВО в южной части Украины. Ракеты находились в небе над Одесской областью.
Также о работе противовоздушной обороны сообщили в Винницкой области. В Винницкой ОВ предупреждали о волнах атак.
Сообщения о ПВО были в Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Обратите внимание! По состоянию на 15:00 Россия вывела в Черное море 5 ракетоносителей, общий залп – 36 калибров.
О 15:40 повідомляли про активність стратегічної авіації на аеродромі "Шайківка", де базуються бомбардувальники-ракетоносці Ту-22м3.
Взрывы на Западе
Взрывы около 15:40 слышали в Ивано-Франковской области. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что во Львовской области работают силы ПВО.
Впоследствии Козицкий сообщил, что оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры на Львовщине. Поэтому возможны перебои в снабжении светом и водой.
Была информация о взрывах и работе сил ПВО на Волыни. Глава ОВА Юрий Погуляйко подчеркнул, что по состоянию на 16.20 она не подтвердилась.
Попадание в многоэтажку в Днепре
В Днепре слышали взрывы. К сожалению, есть попадание в многоквартирный дом. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко обнародовал жуткое фото завалов.
Там видно, что один подъезд – разрушен. Под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день.
"Прилеты" в Харьковской области
Главы Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщат, что зафиксировано 2 "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры в области.
Поэтому в Харьковской области применили аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Однако информацию уточняют.