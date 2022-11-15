Украина – под массированной ракетной атакой России: все, что известно о ситуации в регионах

Российские захватчики в очередной раз нанесли по Украине массовый ракетный удар. 15 ноября во многих регионах нашей страны раздаются взрывы.

15 ноября во многих регионах Украины прогремели взрывы. Это произошло во время массовой воздушной тревоги по всей Украине.

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Враг нанес несколько ракетных ударов по Киеву

В частности, первые взрывы прозвучали в Киеве и Черниговской области. Информация об этом появилась около 15.06.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба около 15:00 предупреждал об угрозе ракетных обстрелов. В 15.32 в Киевской городской военной администрации подтвердили взрывы в столице.

Сообщили, что в столице зафиксировали 2 взрыва. По предварительной информации, были сбиты 4 ракеты.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Печерском районе зафиксировали попадание в два жилых дома. Кличко также заявил о сбитии нескольких ракет.

Ситуация в Сумской и Черниговской областях

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о том, что в регионе работают силы ПВО.

В Сумской области также зафиксировали взрыв. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что нашим силам ПВО удалось уничтожить российскую ракету в Роменском районе. По его информации, из-за вражеских атак врага в Сумах и области введены аварийные отключения электроэнергии.

Во Львове и области прогремели взрывы

Во время общеукраинской воздушной тревоги взрывы прогремели и во Львове. Первые детали взрывов сообщил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, часть города осталась без электроэнергии. В городе также перебои в работе мобильных операторов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сказал, что сработала система ПВО.