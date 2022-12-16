Впоследствии мы узнаем официальные цифры, но нам следует понимать, что 100% ракет не собьют. Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

К теме Были неприятные сюрпризы, но работа ПВО успешная, – Воздушные силы о новой атаке

Пытается ли Россия атаками заставить нас начать переговоры

Даже россияне говорят, мол, если выпустили 100 ракет, то хотя бы 20 должны долететь до Украины. Для них и это "хороший" результат.

Для Путина сейчас очень важно продемонстрировать определенную победу и то, что он сражается с трансформаторами – является "победой",

– заметил Клочок.

Сейчас распространяется мнение, что Россия наносит массированные ракетные удары по нашему государству, чтобы заставить сесть за стол переговоров. По мнению Клочко, так могло быть раньше, но сейчас это не так.

"Путина уговаривали не использовать сейчас эти ракеты"

Сегодня оккупанты нанесли массированные ракетные удары по другой схеме. Так, США подтвердили наличие контрактов России с Ираном по поставке баллистических ракет. Общее количество иранских ракет должно быть около 250 единиц. Поэтому российское военное руководство думает над тем, как распорядиться оставшимся вооружением.

Есть информация, что Путина уговаривали не использовать сейчас эти ракеты, но оно – кон*енное и не может себя удержать в каких-то рамках и психует. Для него очень важно сделать хоть что-нибудь,

– отметил политический эксперт.

Он рассказал, что окружение Путина пытается убедить его, что нужно действовать по военной стратегии, но российский диктатор не может держать себя в руках.

Клочок прокомментировал массированную атаку 16 декабря: смотрите видео

По мнению Клочко, на фоне неудач, которые глава Кремля постоянно испытывает в войне против нашей страны, вероятно, у него "поехала крыша". Других объяснений нет.

"Если говорить о том ракетном потенциале, который они накапливают и формируют, то по логике ведения войны нужно действовать иначе. Нет, ему нужна хоть какая-то победа прямо сейчас", – подытожил политический эксперт.

Ракетная атака оккупантов 16 декабря: что известно