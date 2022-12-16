Згодом ми дізнаємося офіційні цифри, але нам треба розуміти, що 100% ракет не зіб'ють. Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.
До теми Були неприємні сюрпризи, але робота ППО успішна, – Повітряні сили про нову атаку
Чи намагається Росія цими атаками змусити нас до перемовин
Навіть росіяни говорять, мовляв, якщо випустили 100 ракет, то бодай 20 мають долетіти до України. Для них і це "хороший" результат.
Для Путіна зараз дуже важливо продемонструвати певну перемогу і те, що він воює з трансформаторами – є "перемогою",
– зауважив Клочок.
Наразі шириться думка, що Росія завдає масованих ракетних ударів по нашій державі, щоб змусити сісти за стіл переговорів. На думку Клочка, так могло бути раніше, але наразі це не так.
"Путіна вмовляли не використовувати зараз ці ракети"
Сьогодні окупанти завдали масованих ракетних ударів за іншою схемою. Так, США підтвердили наявність контрактів Росії з Іраном щодо постачання балістичних ракет. Загальна кількість іранських ракет має бути близько 250 одиниць. Тож російське військове керівництво думає над тим, як розпорядитися тим озброєнням, що залишилося.
Є інформація, що Путіна вмовляли не використовувати зараз ці ракети, але воно – кон*ене та не може себе втримати в якихось межах і психує. Для нього дуже важливо зробити бодай що-небудь,
– зазначив політичний експерт.
Він розповів, що оточення Путіна намагається переконати його, що треба діяти за військовою стратегією, але російський диктатор не може тримати себе в руках.
Клочок прокоментував масовану атаку 16 грудня: дивіться відео
На думку Клочка, на тлі невдач, яких очільник Кремля постійно зазнає у війні проти нашої країни, ймовірно, в нього "поїхав дах". Інших пояснень немає.
"Якщо говорити про той ракетний потенціал, який вони накопичують та формують, то за логікою ведення війни треба діяти інакше. ні, йому треба бодай якусь перемогу прямо зараз", – підсумував політичний експерт.
Ракетна атака окупантів 16 грудня: що відомо
- Зранку 16 грудня на Сході та Півдні України почали оголошувати повітряну тривогу. Після цього повідомлення про загрозу з'явилися у центральних і західних областях нашої держави.
- Спочатку звуки вибухів пролунали на Київщині та Харківщині. Повідомлялося, що в обох областях спрацювала протиповітряна оборона. Згодом про вибухи повідомили на Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині, зокрема у місті Кривий Ріг.
- Унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі загинуло двоє людей. Також відомо про 6 поранених, серед яких двоє дітей.
- Після чергової атаки російських окупантів ситуація в енергосистемі України погіршилась, тому спеціалістам може знадобитись більше часу для ліквідації пошкоджень. По всій території України діє режим аварійних відключень. В Укренерго оголосили про надзвичайну ситуацію.