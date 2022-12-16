Згодом ми дізнаємося офіційні цифри, але нам треба розуміти, що 100% ракет не зіб'ють. Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

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Чи намагається Росія цими атаками змусити нас до перемовин

Навіть росіяни говорять, мовляв, якщо випустили 100 ракет, то бодай 20 мають долетіти до України. Для них і це "хороший" результат.

Для Путіна зараз дуже важливо продемонструвати певну перемогу і те, що він воює з трансформаторами – є "перемогою",

– зауважив Клочок.

Наразі шириться думка, що Росія завдає масованих ракетних ударів по нашій державі, щоб змусити сісти за стіл переговорів. На думку Клочка, так могло бути раніше, але наразі це не так.

"Путіна вмовляли не використовувати зараз ці ракети"

Сьогодні окупанти завдали масованих ракетних ударів за іншою схемою. Так, США підтвердили наявність контрактів Росії з Іраном щодо постачання балістичних ракет. Загальна кількість іранських ракет має бути близько 250 одиниць. Тож російське військове керівництво думає над тим, як розпорядитися тим озброєнням, що залишилося.

Є інформація, що Путіна вмовляли не використовувати зараз ці ракети, але воно – кон*ене та не може себе втримати в якихось межах і психує. Для нього дуже важливо зробити бодай що-небудь,

– зазначив політичний експерт.

Він розповів, що оточення Путіна намагається переконати його, що треба діяти за військовою стратегією, але російський диктатор не може тримати себе в руках.

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На думку Клочка, на тлі невдач, яких очільник Кремля постійно зазнає у війні проти нашої країни, ймовірно, в нього "поїхав дах". Інших пояснень немає.

"Якщо говорити про той ракетний потенціал, який вони накопичують та формують, то за логікою ведення війни треба діяти інакше. ні, йому треба бодай якусь перемогу прямо зараз", – підсумував політичний експерт.

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