Неспокойная ночь: оккупанты попали в объект инфраструктуры под Кропивницким

Российские военные в ночь на 16 февраля совершили массированную ракетную атаку по Украине. К сожалению, не обошлось без прилетов. Попали захватчики и в объект инфраструктуры под Кропивницким.

К счастью, от вражеских ракет никто не погиб. Но на месте продолжают выполнять свою работу оперативные службы.

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Прилет в Кропивницком районе

Как заметил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, ночь на 16 февраля была неспокойная. Украинцы пережили очередную массированную ракетную атаку. Под утро русские военные атаковали объект инфраструктуры, который находится в Кропивницком районе. Оперативные службы продолжают работу на месте прилета.

Друзья, будьте бдительны и не игнорируйте укрытие во время воздушных тревог! Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!,

– подчеркнул Райкович.

Попадания были на Севере, Центре и Западе

К сожалению, часть ракет врага попали в цели. Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в течение этой ночи оккупанты били по Украине как ракетами, так и дронами. Что касается попаданий, то их зафиксировали на Севере, Западе, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА,

– подчеркнул он.

Так, на Львовщине захватчики попали в объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал глава ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что на месте попадания вспыхнул пожар. Его ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что около 03:00 оккупанты атаковали Павлоград. В результате ракетного удара погибла 79-летняя женщина. Предварительно известно о 7 пострадавших. 79-летний мужчина и 37-летняя женщина госпитализированы.

Известно, что повреждения получило промышленное предприятие. На нем вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали. Также разрушены ракетами 7 частных домов. Еще 30 повреждены.