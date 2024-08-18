Не похожа на предыдущие, – генерал-лейтенант о воздушной атаке по Киеву в ночь на 18 августа
В ночь на 18 августа Россия пыталась атаковать Украину с использованием дронов и крылатых ракет. Атака имела свои особенности, которые отличали ее от предыдущих.
Какие именно, объяснил 24 Каналу генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко.
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Особенности атаки
Предыдущие атаки обычно были комбинированными из нескольких десятков дронов типа "Шахед" и баллистических ракет. Зато прошлой ночью летела одна баллистическая ракета "Искандер-М", две баллистические ракеты KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59, три крылатые ракеты, тип которых уточняется, и 8 беспилотников.
Заметим, что ночью появлялась информация о взлете стратегических бомбардировщиков, однако о пусках ракет не было указано.
Романенко связывает уменьшение использования стратегической авиации врага с частыми потерями судов, которые относятся к ядерной триаде России, ведь могут нести ядерные боеголовки. С другой стороны, по словам эксперта, враг может просто накапливать ракеты для массированной атаки ко Дню Независимости Украины.
Они могут готовить к этой дате атаку с использованием баллистических, крылатых ракет и "Шахедов". Безусловно, военные готовятся к такому сценарию,
– отметил генерал-лейтенант.
Что известно об атаке 18 августа
- Из 16 запущенных по Украине целей силам ПВО удалось уничтожить 13. Среди них 2 баллистические ракеты KN-23, три крылатые ракеты и восемь "Шахедов".
- По предварительной информации, обошлось без человеческих потерь и пострадавших.