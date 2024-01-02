У них есть на это причины, – Игнат о том, почему россияне бьют "Калибрами" меньше, чем Х-555
Российские военные с утра 2 января атаковали Украину почти сотней ракет разного типа базирования. Среди них – три "Калибра". В Воздушных силах объяснили, почему их запускают меньше.
Об этом в эфире телемарафона и телеканала "Киев" подробнее рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что самих "Калибров" всегда запускали меньше, чем тех же ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, передает 24 Канал.
Читайте также За 5 последних суток враг выпустил по Украине минимум 500 ракет и дронов, – Зеленский
Не в последнюю очередь влияет сокращение флота
Как отметил Юрий Игнат, в последнее время враг очень мало использовал ракет типа "Калибр" для своих атак Украины. Журналисты спросили его, чем это объяснимо.
Здесь как хотите – так и объясняйте. Наверное, есть у них на то причины определенные. "Калибры" всегда применялись в три раза меньше, чем Х-101/Х-555, если брать статистику их применения,
– отметил Юрий Игнат.
В то же время он добавил, что по параметрам "Калибры" такие же, как Х-101/Х-555. Единственное отличие состоит в том, что в арсенале врага "Калибров" значительно меньше, чем ракеты воздушного применения. Именно поэтому ими бьют меньше.
Тем более, мы знаем, что кораблей стало меньше в Черном и Азовском морях, потому что подводную флотилию вслед за крейсером "Москва" пополняют другие плавсредства. Видели недавно результат. К этому тоже приобщаются наши пилоты, чтобы их отправлять ко дну,
– добавил спикер Воздушных сил ВСУ.
Враг выпустил 99 разных ракет
- Утром 2 января враг атаковал Украину стратегической авиацией – бомбардировщиками Ту-95МС, которых подняли 16. Из них оккупанты выпустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- Также запустили 10 "Кинжалов" из истребителей МиГ-31К. Атаковали тремя "Калибрами" с моря и 12 ракетами типа "Искандер-М"/С-300/С-400, летевшими по баллистической траектории. Кроме того, атаковали 4 противорадиолокационных ракет Х-31П с самолетов тактической авиации Су-35.
- Силами и средствами Воздушных сил ВСУ, взаимодействуя с подразделениями Сил обороны Украины, удалось уничтожить 72 воздушных целей врага. Речь идет о 10 "Кинжалах", 59 крылатых ракетах Х-101/Х-555/Х-55 и 3 крылатых ракетах "Калибр".