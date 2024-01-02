У них есть на это причины, – Игнат о том, почему россияне бьют "Калибрами" меньше, чем Х-555

Российские военные с утра 2 января атаковали Украину почти сотней ракет разного типа базирования. Среди них – три "Калибра". В Воздушных силах объяснили, почему их запускают меньше.

Об этом в эфире телемарафона и телеканала "Киев" подробнее рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что самих "Калибров" всегда запускали меньше, чем тех же ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, передает 24 Канал.

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Не в последнюю очередь влияет сокращение флота

Как отметил Юрий Игнат, в последнее время враг очень мало использовал ракет типа "Калибр" для своих атак Украины. Журналисты спросили его, чем это объяснимо.

Здесь как хотите – так и объясняйте. Наверное, есть у них на то причины определенные. "Калибры" всегда применялись в три раза меньше, чем Х-101/Х-555, если брать статистику их применения,

– отметил Юрий Игнат.

В то же время он добавил, что по параметрам "Калибры" такие же, как Х-101/Х-555. Единственное отличие состоит в том, что в арсенале врага "Калибров" значительно меньше, чем ракеты воздушного применения. Именно поэтому ими бьют меньше.

Тем более, мы знаем, что кораблей стало меньше в Черном и Азовском морях, потому что подводную флотилию вслед за крейсером "Москва" пополняют другие плавсредства. Видели недавно результат. К этому тоже приобщаются наши пилоты, чтобы их отправлять ко дну,

– добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Враг выпустил 99 разных ракет