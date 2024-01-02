Про це в ефірах телемарафону та телеканалу "Київ" детальніше розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що самих "Калібрів" завжди запускали менше, ніж тих же ракет повітряного базування Х-101/Х-555, передає 24 Канал.

Читайте також За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів, – Зеленський

Не в останню чергу впливає скорочення флоту

Як зазначив Юрій Ігнат, останнім часом ворог дуже мало використав ракет типу "Калібр" для своїх атак України. Журналісти спитали його, чим можна пояснити це.

Тут як хочете – так і пояснюйте. Мабуть, є в них на те причини певні. "Калібри" завжди застосовувалися втричі менше, ніж Х-101/Х-555, якщо брати статистику їхнього застосування,

– зазначив Юрій Ігнат.

Водночас він додав, що за параметрами "Калібри" такі ж як Х-101/Х-555. Єдина відмінність полягає в тому, що в арсеналі ворога "Калібрів" значно менше, ніж ракет повітряного застосування. Саме тому ними б'ють менше.

Тим паче ми знаємо, що кораблів стало менше в Чорному та Азовському морях, тому що підводну флотилію слідом за крейсером "Москва" поповнюють інші плавзасоби. Бачили нещодавно результат. До цього теж долучаються наші пілоти, щоб їх відправляти на дно,

– додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Ворог випустив 99 різних ракет