Обломки российской ракеты упали на завод Pepsi в Киевской области: производитель напитка является спонсором войны
Источник:ZAXID.NET
Украина в очередной раз подверглась воздушной атаке России. Обломки сбитой российской ракеты упали на завод, производящий всемирно известный напиток.
Во время воздушной атаки повреждения получило предприятие в Вишневом Киевской области. Обломки ракеты упали на завод Pepsi.
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Сами "заплатили" за ракету
Известно, что на предприятии в результате падения обломков вражеской цели вспыхнул пожар. Среди работников есть раненые. Также повреждены отдельные промышленные постройки. На месте еще работают экстренные службы.
Компания PepsiCo продолжает работать в России / Фото Минобороны
Сама компания PepsiCo Ukraine никаких комментариев по поводу повреждений не давала. В МВД между тем только заявили о пожаре в производственном помещении на площади 750 квадратных метров.
В то же время в Минобороны подтвердили, что завод Pepsi пострадал в результате атаки. Кроме того, там напомнили, что PepsiCo входит в список спонсоров войны, поскольку работает в России.
За ракету, уничтожившую их объект, они заплатили своими налогами в России,
– отметили в ведомстве.
Новые фото последствий падения обломков на завод Pepsi / Фото Телеканал Киев
Ракетная атака 21 сентября: что известно
- Утром россияне атаковали Украину 43 крылатыми ракетами из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс. Ракеты запускали в несколько волн. Взрывы раздавались во Львовской, Черкасской, Хмельницкой областях, Харькове, Ровно и Киеве.
- В частности, в столице обломки ракет упали в Голосеевском, Святошинском, Дарницком районах. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые. В Киевской области повреждения получили частные дома, хозяйственные сооружения и транспортные средства.