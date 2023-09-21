На сколько массированных атак ежемесячно способны россияне: обзор фронта от Свитана

Россияне возобновляют энергетический террор по Украине. Уже есть первые повреждения инфраструктурных объектов и пострадавшие в нескольких областях.

Враг продолжит массированные ракетные атаки по Украине, они накопили силы, однако столь мощными, как в прошлом году, удары уже не будут. Об этом в ежедневной сводке с фронта для 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Атаки продолжатся

Ночью 21 сентября российские террористы атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Нанесли массированный ракетный удар, как минимум, по 7 областям. В результате попадания обломков произошло возгорание в Киеве, в Черкассах и т.д.

Всего было выпущено 43 ракеты, 36 удалось сбить средствами противовоздушной обороны. В прошлом году примерно в то же время россияне начали массированно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Эта атака была достаточно предсказуемой, ведь накануне происходили массированные удары "Шахедами" по разным маршрутам. Свитан убежден, что в последнее время россияне накапливали ракеты, чтобы начать бить по энергетике именно осенью, перед отопительным сезоном.

Однако повторить прошлую зиму врагу не удастся, ведь количество их ресурсов уменьшилось как в ракетном, так и в авиационном смыслах, считает полковник запаса.

Такого типа атаки – примерно 3 – 4 десятка ракет, не более, будут через некоторое время повторяться. Россияне производят до 100 ракет в месяц, эту сотню они за 2 или 3 захода будут использовать,

– добавил аналитик.

Полная фронтовая сводка от Романа Свитана: смотреть видео

Самая массированная атака на Крым

Тем временем Крым испытал самую массированную атаку дронов. Сообщалось о налете более сотни беспилотных летательных объектов, писали также об использовании ракеты Storm Shadow.

В частности зафиксированы попадания в аэродром, расположенный в Новофедоровке. В прошлом году была совершена подобная атака на тот же аэродром, тогда была выведена из строя целая эскадрилья самолетов россиян.

В последнее время также были нанесены серьезные удары по российской системе ПВО в Крыму, уничтожены системы С-400, станции дальней загоризонтной разведки, уничтожение кораблей и подлодок.

На днях был сорван настоящий куш – ракета прошла прямо в штаб под Севастополем военно-морского флота русской армии. Кроме того, БПЛА работают не только по полуострову, но и о приграничных областях России – Белгородской, Курской тд.

Там легитимными военными целями являются аэродромы, с которых взлетают бомбардировщики, чтобы обстреливать украинские прифронтовые города. В районе Купянска – Лимана россияне планируют наступательные действия с привлечением авиации, поэтому по ней активно работают спецслужбы Украины.

События на фронте

Работа ВСУ в районе Новодонецкого и Новомайорского привела к тому, что россияне вынуждены были снять часть войск с Бахмутского направления и перебросить туда.

Там украинские войска, вероятнее всего, перешли к глухой обороне, ведь выполнили там главную задачу – выравнивание фронта, укрепление флангов.

– заметил Свитан.

Он предположил, что именно эти действия могли способствовать освобождению Клещеевки и Андреевки, ведь в районе Новодонецка сейчас связаны значительные силы противника. У россиян пока фактически нет резервов – когда они выводят войска из определенного направления, то перебрасывают их на другой отрезок фронта.

По направлению Роботиного сейчас происходит расширение плацдарма для дальнейшего продвижения. Это может занять неделю – полторы, ведь это длительный процесс, рассказал полковник запаса.