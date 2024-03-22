Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что в последнее время Россия начала накапливать важные ресурсы вроде ракет. Следствием этого стали две крупные атаки в течение 21 и 22 марта.
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Было много баллистических ракет
Как отметил Храпчинский, силы противовоздушной обороны отработали на все 100%. Однако Украина, к сожалению, пока имеет не слишком много возможностей сбивать баллистические ракеты типа "Искандер-М". А на этот раз оккупанты достаточно много их запустили.
Они применили большое количество баллистических ракет. В основном они летели по прифронтовой зоне. Мы уже неоднократно слышали, что после сбития А-50 враг начал активнее использовать разведывательные БпЛА, чтобы узнать, где расположены наши средства ПВО, которые ближе к линии фронта. Здесь важно достучаться до наших партнеров,
– сказал Храпчинский.
Украине очень нужно усилить противовоздушную оборону такими средствами как Patriot. Это поможет минимизировать угрозу от баллистических ракет.
Враг использует баллистические ракеты. Ну и не стоит забывать и о противокорабельных Х-22. На самом деле их сложно сбивать. Здесь нужно, чтобы партнеры помогли усилить ПВО,
– заметил авиаэксперт.
Ракетный удар по Украине 22 марта: кратко
- В ночь на 22 марта Россия запустила аж 151 средство поражения по Украине. Известно о 63 "Шахедах", 12 баллистических ракетах "Искандер-М", 40 крылатых ракетах Х-101/Х-555, 5 крылатых ракетах Х-22, 7 аэробаллистических "Кинжалах", 2 управляемых авиационных Х-59, 22 зенитных ракетах С-300/С-400. Силы ПВО сбили более 90 вражеских целей.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что это была самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время. В части областей произошли проблемы со светом.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия атаки. Оккупанты целились в электростанции, плотину ГЭС, жилые дома и т.п. Он призвал партнеров не медлить с помощью. Украине нужно больше систем ПВО.
- Захватчики додумались ударить по крупнейшей в Украине гидроэлектростанции – ДнепроГЭС. Там вспыхнул пожар. Известно об одном погибшем в результате этого обстрела. На месте попадания уже работают специалисты.