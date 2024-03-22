Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что в последнее время Россия начала накапливать важные ресурсы вроде ракет. Следствием этого стали две крупные атаки в течение 21 и 22 марта.

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Было много баллистических ракет

Как отметил Храпчинский, силы противовоздушной обороны отработали на все 100%. Однако Украина, к сожалению, пока имеет не слишком много возможностей сбивать баллистические ракеты типа "Искандер-М". А на этот раз оккупанты достаточно много их запустили.

Они применили большое количество баллистических ракет. В основном они летели по прифронтовой зоне. Мы уже неоднократно слышали, что после сбития А-50 враг начал активнее использовать разведывательные БпЛА, чтобы узнать, где расположены наши средства ПВО, которые ближе к линии фронта. Здесь важно достучаться до наших партнеров,

– сказал Храпчинский.

Украине очень нужно усилить противовоздушную оборону такими средствами как Patriot. Это поможет минимизировать угрозу от баллистических ракет.

Враг использует баллистические ракеты. Ну и не стоит забывать и о противокорабельных Х-22. На самом деле их сложно сбивать. Здесь нужно, чтобы партнеры помогли усилить ПВО,

– заметил авиаэксперт.

Ракетный удар по Украине 22 марта: кратко