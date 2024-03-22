Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що останнім часом Росія почала накопичувати важливі ресурси на кшталт ракет. Наслідком цього стали дві великі атаки упродовж 21 та 22 березня.

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Було багато балістичних ракет

Як наголосив Храпчинський, сили протиповітряної оборони відпрацювали на всі 100%. Однак Україна, на жаль, поки має не надто багато можливостей збивати балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М". А цього разу окупанти досить багато їх запустили.

Вони застосували велику кількість балістичних ракет. Здебільшого ті летіли по прифронтовій зоні. Ми вже неодноразово чули, що після збиття А-50 ворог почав активніше використовувати розвідувальні БпЛА, щоб дізнатися, де розташовані наші засоби ППО, які є ближче до лінії фронту. Тут важливо достукатися до наших партнерів,

– сказав Храпчинський.

Україні надзвичайно потрібно посилити протиповітряну оборону такими засобами як Patriot. Це допоможе мінімізувати загрозу від балістичних ракет.

Ворог використовує балістичні ракети. Ну і не варто забувати і про протикорабельні Х-22. Насправді їх складно збивати. Тут потрібно, щоб партнери допомогли підсилити ППО,

– зауважив авіаексперт.

Ракетний удар по Україні 22 березня: коротко