"П**да украинцам": коллаборанты на оккупированных территориях считали летевшие на Украину ракеты

Российские захватчики днем и вечером 26 июля массированно запускали ракеты на территорию нашего государства. В то же время, коллаборанты на оккупированных территориях насмехались и считали количество целей, направлявшихся в сторону нашего государства.

Об этом сообщали пользователи местных телеграм-каналов. Оккупанты отмечали, будто от этих ракет украинцам будет "очень плохо", передает 24 Канал.

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Оккупанты считали ракеты, летящие в Украину

В сети появилось видео, где видно, как крылатые ракеты, вероятно, улетают в сторону нашего государства. Пользователи предположили, что эти кадры появились после российской ракетной атаки 26 июля, ведь оккупанты впервые за долгое время запустили свои цели именно днем.

На видео один из захватчиков считает количество летящих в Украину ракет. В частности, он отметил, что эти ракеты якобы летят "залпом в 6 штук", а также подчеркнул, что украинцам будет "п**да".

Оккупант считает летящие в Украину ракеты: смотрите видео (18+)

Коллаборант также успел "наслаждаться" природой нашего государства, отметив, что на оккупированных территориях "достаточно хорошо". Пользователи сообщили, что видео было предположительно записано в оккупированной Херсонской области.

В оккупированной Херсонской области коллаборант смеялся над летевшими на Украину ракетами: смотрите видео

В общей сложности захватчик отметил, что насчитал 16 – 17 ракет. На кадрах ясно видно, что это были именно крылатые ракеты, поэтому, вероятно, это были печально известные российские Х-100 или Х-555.

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